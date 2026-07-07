Balades sensibles Festival Pouce ! Opéra de Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges
mercredi 17 février 2027 · Musée des Beaux-Arts · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Balades sensibles Festival Pouce ! Opéra de Limoges
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 16:00:00
fin : 2027-02-19 17:00:00
Date(s) :
2027-02-17
Cie 2 minimum
De zéro à 3 ans accompagné d’un seul parent.
Au Musée des Beaux Arts de Limoges
10h la balade avant la marche
11 h la balade de la marche au langage
16h la balade du langage à l’entrée en maternelle
Durée 45 minutes environ.
Ces Balades sensibles offrent la possibilité de vivre en mouvement les œuvres du musée. Accompagnée d’une artiste chorégraphique, en silence et parfois en musique, la circulation dans les salles du musée permet la recherche de gestes, de détails. On bouge, on regarde les textures, les échelles de grandeur, et on s’émerveille des couleurs. Un moment doux d’éveil artistique. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Balades sensibles Festival Pouce ! Opéra de Limoges
L’événement Balades sensibles Festival Pouce ! Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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