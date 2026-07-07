Balades sensibles Festival Pouce ! Opéra de Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges

Informations pratiques

Limoges

Balades sensibles Festival Pouce ! Opéra de Limoges

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 16:00:00

fin : 2027-02-19 17:00:00

Date(s) :

2027-02-17

Cie 2 minimum

De zéro à 3 ans accompagné d’un seul parent.

Au Musée des Beaux Arts de Limoges

10h la balade avant la marche

11 h la balade de la marche au langage

16h la balade du langage à l’entrée en maternelle

Durée 45 minutes environ.

Ces Balades sensibles offrent la possibilité de vivre en mouvement les œuvres du musée. Accompagnée d’une artiste chorégraphique, en silence et parfois en musique, la circulation dans les salles du musée permet la recherche de gestes, de détails. On bouge, on regarde les textures, les échelles de grandeur, et on s’émerveille des couleurs. Un moment doux d’éveil artistique. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Balades sensibles Festival Pouce ! Opéra de Limoges

L’événement Balades sensibles Festival Pouce ! Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole