Balades sur le canal de bergues Bergues
Balades sur le canal de bergues Bergues samedi 13 juin 2026.
Bergues
Balades sur le canal de bergues
Bergues Nord
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rdv au club de kayak à Coudekerque- Branche puis trajet en fourgon jusque Bergues, départ sur l’eau à Bergues pour une distance de 5km afin de découvrir la faune et la flore qu’offre le canal de Bergues.
Rdv au club de kayak à Coudekerque- Branche puis trajet en fourgon jusque Bergues, départ sur l’eau à Bergues pour une distance de 5km afin de découvrir la faune et la flore qu’offre le canal de Bergues. .
Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 7 85 77 45 28 sebdurier59430@yahoo.com
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English :
Meet at the kayak club in Coudekerque- Branche, then take the van to Bergues, depart on the water in Bergues for a 5km trip to discover the flora and fauna of the Bergues canal.
L’événement Balades sur le canal de bergues Bergues a été mis à jour le 2026-06-02 par Terre de Flandre Tourisme
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