Bergues

Balades sur le canal de bergues

Bergues Nord

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rdv au club de kayak à Coudekerque- Branche puis trajet en fourgon jusque Bergues, départ sur l’eau à Bergues pour une distance de 5km afin de découvrir la faune et la flore qu’offre le canal de Bergues.

Rdv au club de kayak à Coudekerque- Branche puis trajet en fourgon jusque Bergues, départ sur l’eau à Bergues pour une distance de 5km afin de découvrir la faune et la flore qu’offre le canal de Bergues. .

Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 7 85 77 45 28 sebdurier59430@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at the kayak club in Coudekerque- Branche, then take the van to Bergues, depart on the water in Bergues for a 5km trip to discover the flora and fauna of the Bergues canal.

L’événement Balades sur le canal de bergues Bergues a été mis à jour le 2026-06-02 par Terre de Flandre Tourisme