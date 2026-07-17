Balades urbaines Tentations Art déco, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Balades urbaines Tentations Art déco 25 septembre – 14 novembre Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

3€ (règlement en espèces ou par chèque). Gratuit avec la Carte Jeune. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Cette balade, animée par Bordeaux Patrimoine Mondial, dévoile l’élégance et l’audace de l’Art déco, un style qui a profondément marqué le paysage architectural bordelais de l’entre-deux-guerres.

Cette période d’innovations traduit les grandes aspirations de son époque : quête de bien-être, essor du sport et des loisirs, modernité des matériaux. Au fil de la visite, laissez-vous séduire par la diversité de ses expressions : habitations raffinées, écoles fonctionnelles, monuments emblématiques… La pierre et le béton s’habillent de décors stylisés, les lignes se font géométriques, et l’architecture devient un véritable terrain d’expérimentation artistique.

Allez-vous succomber au charme irrésistible de l’Art déco ?

Visite proposée dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/balades-urbaines-tentations-art-deco

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/balades-urbaines-tentations-art-deco »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Tentations Art déco, détail d’une maison rue Jean Soula à Bordeaux. Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux