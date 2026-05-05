Balades vélo, rue de la Sablière 49600 Beaupreau en Mauges, Beaupréau-en-Mauges

Balades vélo 7 et 21 mai rue de la Sablière 49600 Beaupreau en Mauges Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Le Beaupreau velo sport organise 2 balades vélos d’1h-1h30 gratuite proposées pour tous sans inscription les 7 mai et le 24 mai de 18h30 à 20h. Ouvert à tous pour découvrir les voies cyclables de Beaupreau encadré par les éducateurs du Bvs

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Balades vélo ouvertes à tous pour découvrir la pratique et les aménagements Cyclables

Cédric Bernier