Baladez-vous dans le corps du bouchon de champagne, Siège social Sauvegarde et Avenir de Troyes, Troyes

Informations pratiques

Baladez-vous dans le corps du bouchon de champagne 19 et 20 septembre Siège social Sauvegarde et Avenir de Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déambulation commentée dans le coeur historique de la ville, sur le thème de l’évolution de la restauration du patrimoine à pans de bois de Troyes.

Possibilité d’effectuer ce circuit en autonomie, toute la journée de samedi et dimanche avec un smartphone et grâce à des QR codes.

Siège social Sauvegarde et Avenir de Troyes 24 Quai Dampierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 85 40 71 39 https://www.sat-troyes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 40 71 39 »}] L’association Sauvegarde et Avenir de Troyes (SAT), fondée en 1963 sous le nom d’« Association pour la Sauvegarde du Vieux Troyes », est une organisation loi 1901 dédiée à la préservation et à la valorisation du patrimoine architectural et urbain de la ville de Troyes. Inspirée par l’esprit de la loi Malraux, elle s’est initialement concentrée sur la protection du centre historique, caractérisé par ses maisons à pans de bois du XVIe siècle. Au fil des années, la SAT a élargi son champ d’action pour inclure les héritages architecturaux du XIXe et du début du XXe siècle, tels que les immeubles haussmanniens, les usines, les écoles et les bâtiments administratifs.

La SAT organise diverses activités pour sensibiliser le public à l’importance du patrimoine troyen. Parmi celles-ci figurent des visites patrimoniales, des conférences, des voyages culturels et des participations aux Journées Européennes du Patrimoine. Depuis 1964, elle décerne également des Écussons, trophées honorifiques récompensant les propriétaires ayant réalisé des restaurations exemplaires de bâtiments anciens.

L’association publie régulièrement des ouvrages et des bulletins pour partager ses recherches et découvertes sur l’histoire et l’architecture de Troyes. Elle compte environ 200 membres et est dirigée par un conseil d’administration. Depuis mars 2024, Gérard Nayrac en est le président, succédant à Mathieu Baty.

Déambulation commentée dans le coeur historique de la ville, sur le thème de l’évolution de la restauration du patrimoine à pans de bois de Troyes.

© Sabine Laillet