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Baladez-vous le long de la Seine, Seine troyenne et dérivations, Troyes

dimanche 20 septembre 2026 · Seine troyenne et dérivations · Troyes

Baladez-vous le long de la Seine, Seine troyenne et dérivations, Troyes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Seine troyenne et dérivations
Adresse
Place de la Rave 10000 Troyes
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
Limitées à 50 personnes

Baladez-vous le long de la Seine Dimanche 20 septembre, 09h00 Seine troyenne et dérivations Aube

Limitées à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Déambulez le long de la Seine troyenne et découvrez ses ouvrages hydrauliques.
Environ 5 km.

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Déambulez le long de la Seine troyenne et découvrez ses ouvrages hydrauliques.

© Acquae

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