AGENDA · Troyes
Baladez-vous le long de la Seine, Seine troyenne et dérivations, Troyes
dimanche 20 septembre 2026 · Seine troyenne et dérivations · Troyes
Informations pratiques
Baladez-vous le long de la Seine Dimanche 20 septembre, 09h00 Seine troyenne et dérivations Aube
Limitées à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Déambulez le long de la Seine troyenne et découvrez ses ouvrages hydrauliques.
Environ 5 km.
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Déambulez le long de la Seine troyenne et découvrez ses ouvrages hydrauliques.
© Acquae
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