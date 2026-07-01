Baladez-vous le long de la Seine, Seine troyenne et dérivations, Troyes

Informations pratiques

Baladez-vous le long de la Seine Dimanche 20 septembre, 09h00 Seine troyenne et dérivations Aube

Limitées à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Déambulez le long de la Seine troyenne et découvrez ses ouvrages hydrauliques.

Environ 5 km.

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Déambulez le long de la Seine troyenne et découvrez ses ouvrages hydrauliques.

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