Informations pratiques

Flers

Balbarouf

3 Rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 21:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Pascal Peroteau fait son baluche pour les mômes, les gosses, les marmots, les loupiots et les loupiottes, la marmaille quoi !

Après avoir fait chanter les enfants pendant des années (et obligé les parents à écouter en boucle lesdites chansons), il va les faire danser et les parents aussi.

On dansera comme une girafe, comme un poisson, une montagne… Il y aura des échauffements venus tout droit du cercle polaire, des révisions géométriques gestuelles, des pas difficiles à faire. Mais on y arrivera ! .

3 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13

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English : Balbarouf

L’événement Balbarouf Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO