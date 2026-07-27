Balbarouf Flers
vendredi 16 octobre 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
Balbarouf
3 Rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 21:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Pascal Peroteau fait son baluche pour les mômes, les gosses, les marmots, les loupiots et les loupiottes, la marmaille quoi !
Après avoir fait chanter les enfants pendant des années (et obligé les parents à écouter en boucle lesdites chansons), il va les faire danser et les parents aussi.
On dansera comme une girafe, comme un poisson, une montagne… Il y aura des échauffements venus tout droit du cercle polaire, des révisions géométriques gestuelles, des pas difficiles à faire. Mais on y arrivera ! .
3 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13
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English : Balbarouf
L’événement Balbarouf Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO
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