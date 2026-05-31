BalBitume, Square Salancy Côté Place Velpeau Tours, Tours

BalBitume Dimanche 21 juin, 11h00 Square Salancy Côté Place Velpeau Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

FESTIVAL BALBITUME – LE PARTAGE

17ᵉ édition – Fête de la Musique 2026

Depuis 2016, le Festival BalBitume transforme le Square Salancy en un espace musical participatif, familial et inclusif au cœur de Tours.

Pour cette édition 2026, le festival célèbrera également les 10 ans de l’association EJ ACCED France avec une programmation éclectique mêlant musiques du monde, jazz, pop, rock, chanson, danse, rap, kompa, zouk et musiques afro-contemporaines.

Dès 11h00, l’Harmonie de La Fuye ouvrira les festivités dans une ambiance conviviale et bucolique.

Tout au long de la journée, le public pourra profiter :

d’animations et d’initiations danse pour petits et grands,

d’un espace familial au cœur du quartier Velpeau,

d’une restauration sur place dans l’esprit du partage.

À partir de 11h00, les artistes et groupes se succéderont sur scène :

Harmonie de La Fuye – Classique

KPOP Grondin – Danse

Josette Lacroix – Danse

Anne Wong – Chanson

Francelin – Chanson

Ervin Dokaï – Rap

Queen & Alice – Pop

Electron Libre – Pop Soul

Groove Burglar – Jazz

LoumanB – Pop Tribale

Albizia – Jazz

Bob Paterson – Kompa & Zouk

Cari & Company – Pop Internationale

Rue Salazar – Pop Franco

Sylver Donquitoc – Power Rock

NSAMINA – Tradi Moderne Congolaise

Le festival propose une autre manière de vivre la Fête de la Musique :

plus proche des habitants, plus ouverte aux familles, plus attentive au vivre-ensemble et à la diversité des expressions artistiques.

Un rendez-vous gratuit, festif et intergénérationnel à vivre ensemble jusqu’à 23h30.

Square Salancy Côté Place Velpeau Tours 33, rue Camille Desmoulins 37000 Tours Tours 37000 La Fuye-Velpeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 783 471 820 Square Salancy Quartier Velpeau, Côté de la Place Velpeau tout moyens de locomotion,

FESTIVAL BALBITUME – LE PARTAGE

©Albert Dongmo