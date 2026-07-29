Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Balkan Spritz Ziveli Orkestar

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Fanfare des Balkans

Porté par une complicité forgée sur la route, Živeli sème la liesse avec une musique puissante, raffinée… et résolument vivante.

Depuis bientôt 20 ans, sur scène et dans la rue, Suzana Djordjevic & Živeli partagent leur joie de vivre avec le public.

Inspiré par les fanfares tziganes du cœur des Balkans, Živeli Orkestar est une formation qui réussit à transmettre la chaleur des folklores yougo-slaves tout en cultivant une musique libre et originale, nourrie par le temps qui passe. Les chansons de Suzana et les mélodies de Živeli ont franchi les limites de l’hexagone ; les rythmes chauds et sauvages de leur musique ont fait danser toutes sortes de godasses.

Tout public. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Balkan Spritz Ziveli Orkestar

L’événement Balkan Spritz Ziveli Orkestar Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre