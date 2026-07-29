Balkan Spritz Ziveli Orkestar Saint-Maixent-l’École
vendredi 13 novembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Balkan Spritz Ziveli Orkestar
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Fanfare des Balkans
Porté par une complicité forgée sur la route, Živeli sème la liesse avec une musique puissante, raffinée… et résolument vivante.
Depuis bientôt 20 ans, sur scène et dans la rue, Suzana Djordjevic & Živeli partagent leur joie de vivre avec le public.
Inspiré par les fanfares tziganes du cœur des Balkans, Živeli Orkestar est une formation qui réussit à transmettre la chaleur des folklores yougo-slaves tout en cultivant une musique libre et originale, nourrie par le temps qui passe. Les chansons de Suzana et les mélodies de Živeli ont franchi les limites de l’hexagone ; les rythmes chauds et sauvages de leur musique ont fait danser toutes sortes de godasses.
Tout public. .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
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English : Balkan Spritz Ziveli Orkestar
L’événement Balkan Spritz Ziveli Orkestar Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre
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