BALL-TRAP Langogne
BALL-TRAP Langogne dimanche 24 mai 2026.
Langogne
BALL-TRAP
Chemin de Teissot Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-05-24 2026-06-28
Journées de ball-trap ouvertes aux tireurs sportifs et aux chasseurs.
Organisées par Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais.
Journées de ball-trap ouvertes aux tireurs sportifs et aux chasseurs.
Organisées par Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais. .
Chemin de Teissot Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 61 02 76 03 ctglangogne48@gmail.com
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English :
Ball-trap days open to sport shooters and hunters.
Organized by Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais.
L’événement BALL-TRAP Langogne a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT Langogne
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