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BALL-TRAP Langogne

BALL-TRAP Langogne

BALL-TRAP Langogne dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Chemin de Teissot

Ville : 48300 Langogne

Département : Lozère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : Adulte

Langogne

BALL-TRAP

Chemin de Teissot Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-05-24 2026-06-28

Journées de ball-trap ouvertes aux tireurs sportifs et aux chasseurs.
Organisées par Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais.
Journées de ball-trap ouvertes aux tireurs sportifs et aux chasseurs.
Organisées par Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais.   .

Chemin de Teissot Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 61 02 76 03  ctglangogne48@gmail.com

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English :

Ball-trap days open to sport shooters and hunters.
Organized by Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais.

L’événement BALL-TRAP Langogne a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT Langogne

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