Langogne

BALL-TRAP

Chemin de Teissot Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-28

Journées de ball-trap ouvertes aux tireurs sportifs et aux chasseurs.

Organisées par Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais.

Journées de ball-trap ouvertes aux tireurs sportifs et aux chasseurs.

Organisées par Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais. .

Chemin de Teissot Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 61 02 76 03 ctglangogne48@gmail.com

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English :

Ball-trap days open to sport shooters and hunters.

Organized by Les Chevaliers Tireurs Gévaudanais.

L’événement BALL-TRAP Langogne a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT Langogne