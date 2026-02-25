RASSEMBLEMENT AUTO Langogne

RASSEMBLEMENT AUTO

1 Rue du Collège Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Nous sommes un groupes de 5 élèves en classe de terminale au Lycée

St Pierre St Paul, nous organisons un Rassemblement Auto pour notre tache finale au Baccalauréat.

Nous proposerons durant la journée, 2 Balades à bord de ces véhicules pour les personnes qui souhaitent découvrir le département a travers les petites routes montagneuses cela permet de faire rouler les voitures et de ne pas rester sur place pour ceux qui le souhaitent.

Vous pouvez vous inscrire par mail ou instagram. .

1 Rue du Collège Langogne 48300 Lozère Occitanie rassemblementspsp@gmail.com

English :

We are a group of 5 students in our final year at the Lycée

St Pierre St Paul, we’re organizing a Car Rally for our final task at the Baccalauréat.

During the day, we’ll be offering 2 rides aboard these vehicles for those wishing to discover the department through the small mountain roads…

You can register by email or instagram.

