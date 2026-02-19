LES GORGES DE L’ALLIER À BORD DU TRAIN BLEU DU SUD Langogne

LES GORGES DE L’ALLIER À BORD DU TRAIN BLEU DU SUD

Embarquez à bord du Train bleu du Sud avec l’association AP2800, pour voyagez sur l’une des plus belles lignes ferroviaires de France.

Rendez-vous en gare SNCF de Langeac ou Langogne.

Embarquement pour une découverte des Gorges de l’Allier de gare en gare à bord du petit train bleu des voyages historiques dans le sud.

Sur réservation.

Cet itinéraire particulièrement audacieux est un extraordinaire témoignage de l’aventure industrielle du XIXème siècle, où les hommes vont se lancer le défi fou de traverser des gorges inaccessibles, en construisant la plus ancienne voie ferrée du centre de la France !

A chaque arrêt, une découverte baignade, canoë, vélo, rando,

visite, resto !

Les gorges du Haut-Allier, un territoire préservé où la nature règne en majesté.

English :

Come aboard the Train bleu du Sud with the AP2800 association, and travel along one of France’s most beautiful railroad lines.

Meet at Langeac or Langogne SNCF stations.

Embark for a station-to-station discovery of the Allier Gorges aboard the little blue train of historic journeys in the south.

Reservations required.

