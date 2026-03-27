LECTURES INSOLITES

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de la Fête de la Nature, lectures insolites, une balade qui mêle nature et culture au bord du Lac de Naussac.

Dès 5 ans. Sur inscription.

Organisée par la Médiathèque Départementale de Lozère.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, lectures insolites, une balade qui mêle nature et culture au bord du Lac de Naussac.

Dès 5 ans. Sur inscription.

Organisée par la Médiathèque Départementale de Lozère. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

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English :

As part of the Fête de la Nature, unusual readings, a walk combining nature and culture on the shores of Lac de Naussac.

Ages 5 and up. Registration required.

Organized by the Médiathèque Départementale de Lozère.

L’événement LECTURES INSOLITES Langogne a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Langogne