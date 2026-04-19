EXPOSITION PHOTOS LOZÈRE, DANS L’INTIMITÉ DE LA VIE SAUVAGE Langogne
EXPOSITION PHOTOS LOZÈRE, DANS L’INTIMITÉ DE LA VIE SAUVAGE Langogne mardi 12 mai 2026.
Langogne
EXPOSITION PHOTOS LOZÈRE, DANS L’INTIMITÉ DE LA VIE SAUVAGE
11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-05-12
Exposition photos de Bruno GRINDEL.
Lozère, Dans l’intimité de la vie sauvage.
Du temps, de la patience, de la chance aussi. Des rencontres recherchées, qui furent parfois ponctuelles, ou qui n’ont pas eu lieu.
Apprendre à rester immobile jusqu’à se fondre dans l’environnement, à l’aube ou au crépuscule, l’hiver malgré le froid glacial…
Exposition photos de Bruno GRINDEL alias Renardeau Di Caprio.
Lozère, Dans l’intimité de la vie sauvage.
Du temps, de la patience, de la chance aussi. Des rencontres recherchées, qui furent parfois ponctuelles, ou qui n’ont pas eu lieu. D’autres face-à-face inattendus.
Apprendre à rester immobile jusqu’à se fondre dans l’environnement, à l’aube ou au crépuscule, l’hiver malgré le froid glacial, à des heures où la plupart des humains se tiennent à l’abri dans leur logis. Tous ces éléments m’ont permis de réaliser ces images, et d’autres à venir je l’espère.
Ces rencontres chargées d’émotion m’ont poussé à devenir photographe autodidacte du dimanche , afin d’en conserver la trace et partager avec vous ces instants éphémères.
Depuis l’enfance, mon attirance pour la nature ne m’a jamais quitté. Telle une vieille compagne, elle fait partie de mon intimité. Elle est pour moi une école de vie de tous les instants, une source d’émerveillement intarissable. .
11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38
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English :
Bruno GRINDEL photo exhibition.
Lozère, In the intimacy of wildlife.
Time, patience, luck too. Sought-after encounters, some of which were one-offs, some of which didn’t happen at all.
Learning to stay still until you blend into the environment, at dawn or dusk, in winter despite the bitter cold…
L’événement EXPOSITION PHOTOS LOZÈRE, DANS L’INTIMITÉ DE LA VIE SAUVAGE Langogne a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT Langogne
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