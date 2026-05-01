Langogne

FÊTE DU BAKET

Rue des Chauvets Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

A toutes heures, pour tout âge et tout niveau, venz découvrir le seul club de basket du Haut-Allier !

Au rendez-vous

– L’accueil et la présentation du club

– Des jeux et concours

– Un tournoi de basket sur inscription, 1 contre 1 et 3 contre 3

A toutes heures, pour tout âge et tout niveau, venz découvrir le seul club de basket du Haut-Allier !

Au rendez-vous

– L’accueil et la présentation du club

– Des jeux et concours

– Un tournoi de basket sur inscription, 1 contre 1 et 3 contre 3 .

Rue des Chauvets Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 83 71 62 20

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English :

Come and discover the only basketball club in the Haut-Allier region!

On the agenda:

– Welcome and club presentation

– Games and competitions

– A basketball tournament on registration, 1 vs 1 and 3 vs 3

L’événement FÊTE DU BAKET Langogne a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Langogne