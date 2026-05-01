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FÊTE DU BAKET Langogne

FÊTE DU BAKET Langogne

FÊTE DU BAKET Langogne dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Rue des Chauvets

Ville : 48300 Langogne

Département : Lozère

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Demi-journée

Langogne

FÊTE DU BAKET

Rue des Chauvets Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

A toutes heures, pour tout âge et tout niveau, venz découvrir le seul club de basket du Haut-Allier !
Au rendez-vous
– L’accueil et la présentation du club
– Des jeux et concours
– Un tournoi de basket sur inscription, 1 contre 1 et 3 contre 3
A toutes heures, pour tout âge et tout niveau, venz découvrir le seul club de basket du Haut-Allier !
Au rendez-vous
– L’accueil et la présentation du club
– Des jeux et concours
– Un tournoi de basket sur inscription, 1 contre 1 et 3 contre 3   .

Rue des Chauvets Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 83 71 62 20 

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English :

Come and discover the only basketball club in the Haut-Allier region!
On the agenda:
– Welcome and club presentation
– Games and competitions
– A basketball tournament on registration, 1 vs 1 and 3 vs 3

L’événement FÊTE DU BAKET Langogne a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Langogne

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