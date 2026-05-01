FÊTE DU BAKET Langogne
FÊTE DU BAKET Langogne dimanche 17 mai 2026.
Langogne
FÊTE DU BAKET
Rue des Chauvets Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
A toutes heures, pour tout âge et tout niveau, venz découvrir le seul club de basket du Haut-Allier !
Au rendez-vous
– L’accueil et la présentation du club
– Des jeux et concours
– Un tournoi de basket sur inscription, 1 contre 1 et 3 contre 3
A toutes heures, pour tout âge et tout niveau, venz découvrir le seul club de basket du Haut-Allier !
Au rendez-vous
– L’accueil et la présentation du club
– Des jeux et concours
– Un tournoi de basket sur inscription, 1 contre 1 et 3 contre 3 .
Rue des Chauvets Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 83 71 62 20
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English :
Come and discover the only basketball club in the Haut-Allier region!
On the agenda:
– Welcome and club presentation
– Games and competitions
– A basketball tournament on registration, 1 vs 1 and 3 vs 3
L’événement FÊTE DU BAKET Langogne a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Langogne
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