Ball-trap Tremblay Val-Couesnon

Informations pratiques

Val-Couesnon

Ball-trap

Tremblay Le Gué Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 01:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

L’ACCA Tremblay organise un week-end ball-trap avec une nocturne le samedi soir.

Testez votre adresse, que vous soyez débutant ou confirmé, avec 7 pas de tir installés, sanglier courant, deux fosses, trois perdrix et un parcours avec 3 lanceurs.

De nombreux lots à gagner entre 50 € et 450 €.

Stand de tir à la carabine à plombs pour les enfants Structure gonflable Marché local

Restauration sur place Buvette et snack .

Tremblay Le Gué Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 58 02 23 41

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English :

L’événement Ball-trap Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne