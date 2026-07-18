Ball-trap Tremblay Val-Couesnon
samedi 1 août 2026 · Tremblay · Val-Couesnon
Informations pratiques
Val-Couesnon
Ball-trap
Tremblay Le Gué Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 01:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
L’ACCA Tremblay organise un week-end ball-trap avec une nocturne le samedi soir.
Testez votre adresse, que vous soyez débutant ou confirmé, avec 7 pas de tir installés, sanglier courant, deux fosses, trois perdrix et un parcours avec 3 lanceurs.
De nombreux lots à gagner entre 50 € et 450 €.
Stand de tir à la carabine à plombs pour les enfants Structure gonflable Marché local
Restauration sur place Buvette et snack .
Tremblay Le Gué Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 58 02 23 41
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English :
L’événement Ball-trap Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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