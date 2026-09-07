ballade commentée dans le quartier historique de Virieux de Pélussin, Place du fossé à Virieu, Pélussin
samedi 19 septembre 2026 · Place du fossé à Virieu · Pélussin
Informations pratiques
ballade commentée dans le quartier historique de Virieux de Pélussin 19 et 20 septembre Place du fossé à Virieu Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
« Virieu », un riche patrimoineà (re)découvrir,
De Jean de Fay à Alexandre Jullien de Pommerol :
Causerie, Exposition, Balade Animée par Robert Forest
Lieux de rendez-vous: sam. Maison du Parc duPilat
dim: salle de la Passerelle, rue de la Tour
Place du fossé à Virieu Place du fossé 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
« Virieu », un riche patrimoineà (re)découvrir,
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- Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu, Maison du Parc du Pilat, Pélussin 19 septembre 2026
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