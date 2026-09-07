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ballade commentée dans le quartier historique de Virieux de Pélussin, Place du fossé à Virieu, Pélussin

samedi 19 septembre 2026 · Place du fossé à Virieu · Pélussin

ballade commentée dans le quartier historique de Virieux de Pélussin, Place du fossé à Virieu, Pélussin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du fossé à Virieu
Adresse
Place du fossé 42410 Pélussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

ballade commentée dans le quartier historique de Virieux de Pélussin 19 et 20 septembre Place du fossé à Virieu Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Virieu », un riche patrimoineà (re)découvrir,
De Jean de Fay à Alexandre Jullien de Pommerol :
Causerie, Exposition, Balade Animée par Robert Forest
Lieux de rendez-vous: sam. Maison du Parc duPilat
dim: salle de la Passerelle, rue de la Tour

Place du fossé à Virieu Place du fossé 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
« Virieu », un riche patrimoineà (re)découvrir,

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