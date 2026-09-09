Ballade entre mémoire et création, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Ballade entre mémoire et création 19 et 20 septembre Village de grandchamp Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un Grandicampien particulièrement curieux découvrit un jour, dans les douches désaffectées de l’école, un énorme portefeuille de carton titré d’une écriture ancienne. À l’intérieur dormait un trésor : « Cent chefs-d’œuvre de l’art français », portefolio édité par la Documentation Française en 1949 pour redonner aux enfants des écoles la fierté de la France.

Notre Grandicampien était patient… Avec une brosse humide et un sèche-cheveux, il entreprit un délicat travail de restauration. Puis, il battit la campagne, son portefolio sous le bras. Il sonnait aux portes : « Qu’est ce qu’on fait avec ce portefolio ? Il est trop beau, il faut le montrer ! ».

Il tapa à la porte d’une dame qui faisait de la peinture à Grandchamp. Elle trouva les images splendides, mais vieillottes. Elle se demanda comment leur redonner un coup de jeunesse et l’idée lui vint de faire appel aux artistes du village .

L’affaire fût conclue : on présenterait pour les journées du patrimoine 2026 le portefolio, rajeuni et enrichi par des œuvres d’artistes d’ici et maintenant.

Une autre idée fit son chemin : pourquoi admirer seulement les trésors venus d’ailleurs alors que Grandchamp possède lui aussi un patrimoine riche d’histoires et de souvenirs ? L’église, le château, l’école, le silo, la gare, le lavoir, et tous ces lieux familiers qui racontent la vie du village depuis des générations…

C’est ainsi qu’est né le parcours « Ballade entre mémoire et création ».

Village de grandchamp grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Un Grandicampien particulièrement curieux découvrit un jour, dans les douches désaffectées de l’école, un énorme portefeuille de carton titré d’une écriture ancienne. À l’intérieur dormait un trésor …

©Dominique Mandrillon