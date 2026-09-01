Journées européennes du patrimoine Village de Grandchamp Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Journées européennes du patrimoine

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Initiation au Cyanotype, sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de Prusse ou cyan. .

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté grandchamp@ccop.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !