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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Journées européennes du patrimoine Village de Grandchamp Charny Orée de Puisaye

samedi 19 septembre 2026 · Village de Grandchamp · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Village de Grandchamp
Adresse
Grandchamp
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Journées européennes du patrimoine

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Initiation au Cyanotype, sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de Prusse ou cyan.   .

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   grandchamp@ccop.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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