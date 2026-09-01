Journées européennes du patrimoine Village de Grandchamp Charny Orée de Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Village de Grandchamp · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Journées européennes du patrimoine
Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Initiation au Cyanotype, sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de Prusse ou cyan. .
Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté grandchamp@ccop.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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