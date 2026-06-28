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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Journées européennes du patrimoine Village de Grandchamp Charny Orée de Puisaye

dimanche 20 septembre 2026 · Village de Grandchamp · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Village de Grandchamp
Adresse
Grandchamp
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Journées européennes du patrimoine

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Faites vous croquer par le groupe dessin de Grandchamp et repartez après une pose de 30mn avec votre portrait…   .

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   grandchamp@ccop.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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