Journées européennes du patrimoine Village de Grandchamp Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Journées européennes du patrimoine

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Faites vous croquer par le groupe dessin de Grandchamp et repartez après une pose de 30mn avec votre portrait… .

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté grandchamp@ccop.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !