Charny Orée de Puisaye

Estivales de Puisaye Musique de chambre baroque

Eglise de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. A Charny Musique de chambre baroque, Ostinato.

Au travers des grands compositeurs de la musique baroque italienne (Monteverdi, Cavalli, Strozzi, Falconieri…), la Banda di Orfeo nous fait découvrir la basse obstinée, l’ostinato, ce motif rythmique et mélodique répété par la basse (clavecin, viole de gambe…).

Equipe artistique

Ensemble La Banda di Orfeo

Violaine Le Chenadec, soprano

Marie Favier, mezzo-soprano

Arnaud Brétécher, sacqueboute

Flore Seube, viole de gambe

Jean-Miguel Aristizabal, clavecin .

Eglise de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Musique de chambre baroque

L’événement Estivales de Puisaye Musique de chambre baroque Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !