Estivales de Puisaye Musique de chambre baroque Charny Orée de Puisaye
Estivales de Puisaye Musique de chambre baroque Charny Orée de Puisaye mardi 18 août 2026.
Charny Orée de Puisaye
Estivales de Puisaye Musique de chambre baroque
Eglise de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. A Charny Musique de chambre baroque, Ostinato.
Au travers des grands compositeurs de la musique baroque italienne (Monteverdi, Cavalli, Strozzi, Falconieri…), la Banda di Orfeo nous fait découvrir la basse obstinée, l’ostinato, ce motif rythmique et mélodique répété par la basse (clavecin, viole de gambe…).
Equipe artistique
Ensemble La Banda di Orfeo
Violaine Le Chenadec, soprano
Marie Favier, mezzo-soprano
Arnaud Brétécher, sacqueboute
Flore Seube, viole de gambe
Jean-Miguel Aristizabal, clavecin .
Eglise de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com
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English : Estivales de Puisaye Musique de chambre baroque
L’événement Estivales de Puisaye Musique de chambre baroque Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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