Théâtre une création maison cousue-main Charny Orée de Puisaye
Théâtre une création maison cousue-main Charny Orée de Puisaye samedi 13 juin 2026.
Charny Orée de Puisaye
Théâtre une création maison cousue-main
Salle des Fêtes de DICY Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
L’AGADOP présente en collaboration avec ‘La Lune et l’Océan’, samedi 13 juin à 20 h et dimanche 14 juin à 16h à salle des Fêtes de DICY. Une création maison cousue-main par les Ateliers-Théâtre. Avec Ninon de la Boissière, Isabelle Breton, Marylène Coeur, Isabelle Labelle, Domibinique Mandrillon, Laurence Mesureur, Nicky Wheatley, Hervé Le Huede et… .
Salle des Fêtes de DICY Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com
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English : Théâtre une création maison cousue-main
L’événement Théâtre une création maison cousue-main Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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