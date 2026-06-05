Charny Orée de Puisaye

Théâtre une création maison cousue-main

Salle des Fêtes de DICY Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’AGADOP présente en collaboration avec ‘La Lune et l’Océan’, samedi 13 juin à 20 h et dimanche 14 juin à 16h à salle des Fêtes de DICY. Une création maison cousue-main par les Ateliers-Théâtre. Avec Ninon de la Boissière, Isabelle Breton, Marylène Coeur, Isabelle Labelle, Domibinique Mandrillon, Laurence Mesureur, Nicky Wheatley, Hervé Le Huede et… .

Salle des Fêtes de DICY Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com

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English : Théâtre une création maison cousue-main

L’événement Théâtre une création maison cousue-main Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !