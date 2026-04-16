Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception Ateliers Vau Fontaine Charny Orée de Puisaye
Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception Ateliers Vau Fontaine Charny Orée de Puisaye samedi 27 juin 2026.
Charny Orée de Puisaye
Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception
Ateliers Vau Fontaine 19 Allée du Nord, ZA Nord Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Les Ateliers Vau Fontaine, ébénisterie d’exception, conception et fabrication de meubles de haute facture en bois massif, organisent une journée portes ouvertes.
Venez découvrir l’ébénisterie d’exception et la fabrication de meubles de haute facture
Entrée libre .
Ateliers Vau Fontaine 19 Allée du Nord, ZA Nord Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@vaufontaine.com
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English : Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception
L’événement Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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