Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception Ateliers Vau Fontaine Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception

Ateliers Vau Fontaine 19 Allée du Nord, ZA Nord Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les Ateliers Vau Fontaine, ébénisterie d’exception, conception et fabrication de meubles de haute facture en bois massif, organisent une journée portes ouvertes.

Venez découvrir l’ébénisterie d’exception et la fabrication de meubles de haute facture

Entrée libre .

Ateliers Vau Fontaine 19 Allée du Nord, ZA Nord Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@vaufontaine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception

L’événement Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !