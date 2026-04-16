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Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception Ateliers Vau Fontaine Charny Orée de Puisaye

Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception Ateliers Vau Fontaine Charny Orée de Puisaye samedi 27 juin 2026.

Lieu : Ateliers Vau Fontaine

Adresse : 19 Allée du Nord, ZA Nord

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception

Ateliers Vau Fontaine 19 Allée du Nord, ZA Nord Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Les Ateliers Vau Fontaine, ébénisterie d’exception, conception et fabrication de meubles de haute facture en bois massif, organisent une journée portes ouvertes.

Venez découvrir l’ébénisterie d’exception et la fabrication de meubles de haute facture

Entrée libre   .

Ateliers Vau Fontaine 19 Allée du Nord, ZA Nord Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@vaufontaine.com

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English : Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception

L’événement Journée Portes Ouvertes Ateliers Vau Fontaine Ebénisterie d’exception Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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