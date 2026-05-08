Randonnée Nocturne Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye
Randonnée Nocturne Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye samedi 13 juin 2026.
Charny Orée de Puisaye
Randonnée Nocturne
Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée Nocturne
2 Circuits avec 2 départs
19h30 départ pour 15 KM
20h30 départ pour 9 KM
Inscription Obligatoire avant le 12 Juin sur HELLO ASSO
https://www.helloasso.com/associations/renfo-fun/evenements/rando-nocturne ou à la boutique MON CADEAU à Charny
Ravitos sur les circuits et collation au retour
N’oubliez pas vos Gobelets consigne d’1€ sur place. .
Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Nocturne
L’événement Randonnée Nocturne Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- Projection des films Cocorico 2 et Super Mario Galaxy, le film Charny Orée de Puisaye 12 mai 2026
- Princesse et Gargouille Charny Orée de Puisaye 14 mai 2026
- Soirée Karaoké en plein air Place de l’Église Charny Orée de Puisaye 16 mai 2026
- Vide-greniers Charny Orée de Puisaye 17 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées La Fabuloserie Charny Orée de Puisaye 23 mai 2026