Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée Nocturne Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye

Randonnée Nocturne Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne

Adresse : 30 Rue des Bonnins

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charny Orée de Puisaye

Randonnée Nocturne

Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :
2026-06-13

Randonnée Nocturne
2 Circuits avec 2 départs
19h30 départ pour 15 KM
20h30 départ pour 9 KM
Inscription Obligatoire avant le 12 Juin sur HELLO ASSO
https://www.helloasso.com/associations/renfo-fun/evenements/rando-nocturne ou à la boutique MON CADEAU à Charny
Ravitos sur les circuits et collation au retour
N’oubliez pas vos Gobelets consigne d’1€ sur place.   .

Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Nocturne

L’événement Randonnée Nocturne Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)