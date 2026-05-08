Randonnée Nocturne Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Randonnée Nocturne

Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

Randonnée Nocturne

2 Circuits avec 2 départs

19h30 départ pour 15 KM

20h30 départ pour 9 KM

Inscription Obligatoire avant le 12 Juin sur HELLO ASSO

https://www.helloasso.com/associations/renfo-fun/evenements/rando-nocturne ou à la boutique MON CADEAU à Charny

Ravitos sur les circuits et collation au retour

N’oubliez pas vos Gobelets consigne d’1€ sur place. .

Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Nocturne

L’événement Randonnée Nocturne Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)