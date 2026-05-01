Charny Orée de Puisaye

Projection des films Cocorico 2 et Super Mario Galaxy, le film

Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

À 17 h 30 film d’animation Super Mario Galaxy, le film . Au-delà du Royaume Champignon, Mario, Luigi et Yoshi voyagent à travers les galaxies aux côtés de Rosalina pour arrêter Bowser Jr., dont la tentative de sauver son père menace l’équilibre de l’univers.

À 20 h 00 Cocorico 2 Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .

Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection des films Cocorico 2 et Super Mario Galaxy, le film

L’événement Projection des films Cocorico 2 et Super Mario Galaxy, le film Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !