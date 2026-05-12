Vide-greniers Place du village Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers Place du village Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye dimanche 21 juin 2026.
Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers
Place du village Marchais-Béton Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. .
Place du village Marchais-Béton Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marchais-beton@ccop.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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