Vide-greniers Place du village Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers

Place du village Marchais-Béton Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. .

Place du village Marchais-Béton Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marchais-beton@ccop.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !