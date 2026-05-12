Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Place du village Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers Place du village Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place du village Marchais-Béton

Adresse : Marchais-Béton

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers

Place du village Marchais-Béton Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place.   .

Place du village Marchais-Béton Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   marchais-beton@ccop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)