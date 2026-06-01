Fête de la musique Charny Orée de Puisaye dimanche 21 juin 2026.

Charny Orée de Puisaye

Fête de la musique

Centre-ville de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique centre-ville de Charny, venez exprimer vos talents sur la scène ouverte musiciens, et chanteurs amateurs. .

Centre-ville de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ccop.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !