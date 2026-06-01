Fête de la musique Charny Orée de Puisaye
Fête de la musique Charny Orée de Puisaye dimanche 21 juin 2026.
Charny Orée de Puisaye
Fête de la musique
Centre-ville de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique centre-ville de Charny, venez exprimer vos talents sur la scène ouverte musiciens, et chanteurs amateurs. .
Centre-ville de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ccop.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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