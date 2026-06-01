Fenêtres sur Courboissy Terres Cuites et Faïence de Courboissy Charny Orée de Puisaye vendredi 12 juin 2026.

Charny Orée de Puisaye

Fenêtres sur Courboissy

Terres Cuites et Faïence de Courboissy 180 Route de Courboissy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Fenêtres sur Courboissy, renforcer le lien social par la rencontre avec l’art et la culture. Pendant trois jours, le site de Courboissy ouvre ses portes pour un événement festif, convivial et ouvert à tous.

Venez découvrir un programme riche en rencontres et en créations

Expositions-ventes, ateliers dont l’atelier Origami sur réservation.

Démonstrations et savoir-faire à découvrir.

Spectacles musicaux et cinéma de plein air.

Buvette, restauration et espaces pique-nique pour partager un moment en famille ou entre amis. .

Terres Cuites et Faïence de Courboissy 180 Route de Courboissy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté olivier.brunet@courboissy.fr

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English : Fenêtres sur Courboissy

L’événement Fenêtres sur Courboissy Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !