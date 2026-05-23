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Vide grenier Malicorne ´ Charny Orée de Puisaye

Vide grenier Malicorne ´ Charny Orée de Puisaye dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Village Malicorne

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Charny Orée de Puisaye

Vide grenier Malicorne ´

Village Malicorne Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place.   .

Village Malicorne Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 96 91 66 60  comitedesfetes.malicorne89@gmail.com

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English : Vide grenier Malicorne ´

L’événement Vide grenier Malicorne ´ Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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