Vide grenier Malicorne ´ Charny Orée de Puisaye
Vide grenier Malicorne ´ Charny Orée de Puisaye dimanche 28 juin 2026.
Charny Orée de Puisaye
Vide grenier Malicorne ´
Village Malicorne Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. .
Village Malicorne Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 96 91 66 60 comitedesfetes.malicorne89@gmail.com
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English : Vide grenier Malicorne ´
L’événement Vide grenier Malicorne ´ Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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