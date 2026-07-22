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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Éclipse partielle du Soleil stade de Foot Charny Orée de Puisaye

mercredi 12 août 2026 · stade de Foot · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
stade de Foot
Adresse
Rue du Stade
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Éclipse partielle du Soleil

stade de Foot Rue du Stade Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12

APEX89, l’association d’astronomes amateurs de l’Yonne vous invite à observer tous ensemble l’éclipse partielle (93% !!) du soleil que nous aurons la chance de voir cette année ! Rendez-vous au stade de Foot de Charny dès 19h pour une observation un début d’éclipse à 19h24. et une apogée à 20h18, avant un retour à la normal à 21h10.
Des lunettes de protection spéciales et conformes seront disponibles gratuitement, dans la limite des stocks.   .

stade de Foot Rue du Stade Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 85 07  jard.nathalie@orange.fr

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English : Éclipse partielle du Soleil

L’événement Éclipse partielle du Soleil Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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