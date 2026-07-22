Éclipse partielle du Soleil stade de Foot Charny Orée de Puisaye
mercredi 12 août 2026 · stade de Foot · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Éclipse partielle du Soleil
stade de Foot Rue du Stade Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
APEX89, l’association d’astronomes amateurs de l’Yonne vous invite à observer tous ensemble l’éclipse partielle (93% !!) du soleil que nous aurons la chance de voir cette année ! Rendez-vous au stade de Foot de Charny dès 19h pour une observation un début d’éclipse à 19h24. et une apogée à 20h18, avant un retour à la normal à 21h10.
Des lunettes de protection spéciales et conformes seront disponibles gratuitement, dans la limite des stocks. .
stade de Foot Rue du Stade Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 85 07 jard.nathalie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Éclipse partielle du Soleil
L’événement Éclipse partielle du Soleil Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- FantaZia 7e Edition du Festival de Théâtre Route de Perreux Charny Orée de Puisaye 31 juillet 2026
- Vide-greniers Charny Orée de Puisaye 1 août 2026
- Apéro concert Route de la Mothe Charny Charny Orée de Puisaye 1 août 2026
- Nuit des etoiles Salle polyvalente et stade de foot Charny Orée de Puisaye 7 août 2026
- Apéro Concert Pop Jazz La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Charny Orée de Puisaye 8 août 2026