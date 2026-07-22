Éclipse partielle du Soleil stade de Foot Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Éclipse partielle du Soleil

stade de Foot Rue du Stade Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

APEX89, l’association d’astronomes amateurs de l’Yonne vous invite à observer tous ensemble l’éclipse partielle (93% !!) du soleil que nous aurons la chance de voir cette année ! Rendez-vous au stade de Foot de Charny dès 19h pour une observation un début d’éclipse à 19h24. et une apogée à 20h18, avant un retour à la normal à 21h10.

Des lunettes de protection spéciales et conformes seront disponibles gratuitement, dans la limite des stocks. .

stade de Foot Rue du Stade Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 85 07 jard.nathalie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Éclipse partielle du Soleil

L’événement Éclipse partielle du Soleil Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !