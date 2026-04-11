FantaZia 7e Edition du Festival de Théâtre Route de Perreux Charny Orée de Puisaye
FantaZia 7e Edition du Festival de Théâtre Route de Perreux Charny Orée de Puisaye vendredi 31 juillet 2026.
Charny Orée de Puisaye
FantaZia 7e Edition du Festival de Théâtre
Route de Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-31
Le Festival de Théâtre FantaZía au Château de Montigny est bien plus qu’un événement culturel c’est une expérience, un lieu de rencontre et de célébration de la créativité, un moment de partage entre artistes et spectateurs. Avec un programme varié et ambitieux, des spectacles pour tous les âges et des activités artistiques pour tous, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux du théâtre, de la culture et du spectacle vivant.
Nous vous invitons à vivre un été magique à FantaZía 2026, où l’imaginaire et la réalité se rencontrent dans un cadre enchanteur.
Au Programme cette année
31 Juillet
L’Avare Molière A2R Compagnie
1 Août
Les Fourberies de Scapin Molière Cie de l’Éternel Été
2 Août
Moby Dick Création Collective Cie Le Grand Large
3 Août
Cabaret Ta Mère Création Collectif Attention Fragile Suivi du Bal du Cabaret !
4 Août
Beethoven Musique & Théâtre Cie La Camerata des Aèdes
5 Août
Samuel Création Cie Le Voyageur Debout
6 Août
Comme à Broadway ! Chœur à l’Horizon
7 Août
Le Serment d’hypocrite Commedia dell’arte Cie A Tout Va
8 & 9 Août
Roméo & Juliette Stories Shakespeare A2R Compagnie
Et plein, plein, plein d’autres surprises…!
Spectacle Jeune Public & Goûter
Entrée Libre.
2 Août 16h30 Spectacle Jeune Public
5 Août 16h30 Spectacle Jeune Public
9 Août 16h30 Spectacle Jeune Public
Ateliers participatifs pour tous
Gratuit inscription obligatoire
Les rencontres poétiques Lis moi ton poème
Samedi 1 & Samedi 8 à 16h30 au pied du grand Cèdre.
Visites du Château avec notre guide !
4 & 6 Août 11h sur réservation. .
Route de Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 55 57 22 a2r.compagnie@gmail.com
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English : FantaZia 7e Edition du Festival de Théâtre
L’événement FantaZia 7e Edition du Festival de Théâtre Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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