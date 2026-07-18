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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Apéro Concert Pop Jazz La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Charny Orée de Puisaye

samedi 8 août 2026 · La Patrouille, Dicy, au bord de l'eau · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Patrouille, Dicy, au bord de l'eau
Adresse
Dicy
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Charny Orée de Puisaye

Apéro Concert Pop Jazz

La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert Pop Jazz en plein air organisé par Comité des fêtes Arc-en-Ciel de Dicy.
Apéritif musical.
Restauration sur place.
Samedi 8 août 2026 à partir de 19h.   .

La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetearcenciel@gmail.com

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English : Apéro Concert Pop Jazz

L’événement Apéro Concert Pop Jazz Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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