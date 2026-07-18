Apéro Concert Pop Jazz La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Charny Orée de Puisaye

samedi 8 août 2026 · La Patrouille, Dicy, au bord de l'eau · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Apéro Concert Pop Jazz

La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concert Pop Jazz en plein air organisé par Comité des fêtes Arc-en-Ciel de Dicy.

Apéritif musical.

Restauration sur place.

Samedi 8 août 2026 à partir de 19h. .

La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetearcenciel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Concert Pop Jazz

L’événement Apéro Concert Pop Jazz Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !