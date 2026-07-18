Apéro Concert Pop Jazz La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Charny Orée de Puisaye
samedi 8 août 2026 · La Patrouille, Dicy, au bord de l'eau · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Apéro Concert Pop Jazz
La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert Pop Jazz en plein air organisé par Comité des fêtes Arc-en-Ciel de Dicy.
Apéritif musical.
Restauration sur place.
Samedi 8 août 2026 à partir de 19h. .
La Patrouille, Dicy, au bord de l’eau Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetearcenciel@gmail.com
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English : Apéro Concert Pop Jazz
L’événement Apéro Concert Pop Jazz Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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