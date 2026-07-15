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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Fête de la Saint-Louis Charny Orée de Puisaye

samedi 22 août 2026 · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Grandchamp
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Charny Orée de Puisaye

Fête de la Saint-Louis

Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Fête de la Saint-Louis organisé par l’association l’aire de loisirs de Grandchamp avec stands pour les grands et les petits, feu d’artifice et concert avec le Wild et animation musicale avec Dj , restauration sur place .   .

Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 34 36 02  erickfrance77@hotmail.fr

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English : Fête de la Saint-Louis

L’événement Fête de la Saint-Louis Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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