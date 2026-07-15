Fête de la Saint-Louis Charny Orée de Puisaye
samedi 22 août 2026 · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Fête de la Saint-Louis
Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Fête de la Saint-Louis organisé par l’association l’aire de loisirs de Grandchamp avec stands pour les grands et les petits, feu d’artifice et concert avec le Wild et animation musicale avec Dj , restauration sur place . .
Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 34 36 02 erickfrance77@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint-Louis
L’événement Fête de la Saint-Louis Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- Vacansport Charny Charny Orée de Puisaye 20 juillet 2026
- Yonne Tour Sport Rue du Collège Charny Orée de Puisaye 28 juillet 2026
- FantaZia 7e Edition du Festival de Théâtre Route de Perreux Charny Orée de Puisaye 31 juillet 2026
- Vide-greniers Charny Orée de Puisaye 1 août 2026
- Apéro concert Route de la Mothe Charny Charny Orée de Puisaye 1 août 2026