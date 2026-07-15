Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Fête de la Saint-Louis

Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Fête de la Saint-Louis organisé par l’association l’aire de loisirs de Grandchamp avec stands pour les grands et les petits, feu d’artifice et concert avec le Wild et animation musicale avec Dj , restauration sur place . .

Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 34 36 02 erickfrance77@hotmail.fr

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English : Fête de la Saint-Louis

L’événement Fête de la Saint-Louis Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !