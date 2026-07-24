Viva Espana église Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Viva Espana

église Ruelle de l’Église à Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le trio Cordes au vent formé de trois musiciennes icaunaises vous propose cet été de vous évader en Espagne dans des oeuvres espagnoles ou inspirées par l’Espagne jouées sur instruments historiques pour la partie baroque, d’Ortiz à Couperin, puis sur instruments moderne, de Granados à Albeniz en passant par Bizet.

Flûtes, violoncelle, chant, traverso et viole de gambe. .

église Ruelle de l’Église à Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marielle.manet@libertysurf.fr

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English : Viva Espana

L’événement Viva Espana Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !