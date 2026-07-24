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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Viva Espana église Charny Orée de Puisaye

samedi 5 septembre 2026 · église · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
église
Adresse
Ruelle de l'Église à Dicy
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Viva Espana

église Ruelle de l’Église à Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Le trio Cordes au vent formé de trois musiciennes icaunaises vous propose cet été de vous évader en Espagne dans des oeuvres espagnoles ou inspirées par l’Espagne jouées sur instruments historiques pour la partie baroque, d’Ortiz à Couperin, puis sur instruments moderne, de Granados à Albeniz en passant par Bizet.

Flûtes, violoncelle, chant, traverso et viole de gambe.   .

église Ruelle de l’Église à Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   marielle.manet@libertysurf.fr

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English : Viva Espana

L’événement Viva Espana Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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