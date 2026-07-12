Nuit des etoiles Salle polyvalente et stade de foot Charny Orée de Puisaye

vendredi 7 août 2026 · Salle polyvalente et stade de foot · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Nuit des etoiles

Salle polyvalente et stade de foot Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

APEX89 vous invite à assister à la nuit des étoiles à Charny vendredi 7 août.

La journée commencera à 15h30 avec une exposition dans la salle polyvalente jusqu’à 18h30 puis suivra l’observation nocturne à partir de 22h30 jusqu’à minuit au stade de foot. .

Salle polyvalente et stade de foot Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 51 67 82 jard.nathalie@orange.fr

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English : Nuit des etoiles

L’événement Nuit des etoiles Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !