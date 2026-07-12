Nuit des etoiles Salle polyvalente et stade de foot Charny Orée de Puisaye
vendredi 7 août 2026 · Salle polyvalente et stade de foot · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Nuit des etoiles
Salle polyvalente et stade de foot Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
APEX89 vous invite à assister à la nuit des étoiles à Charny vendredi 7 août.
La journée commencera à 15h30 avec une exposition dans la salle polyvalente jusqu’à 18h30 puis suivra l’observation nocturne à partir de 22h30 jusqu’à minuit au stade de foot. .
Salle polyvalente et stade de foot Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 51 67 82 jard.nathalie@orange.fr
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English : Nuit des etoiles
L’événement Nuit des etoiles Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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