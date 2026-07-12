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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Nuit des etoiles Salle polyvalente et stade de foot Charny Orée de Puisaye

vendredi 7 août 2026 · Salle polyvalente et stade de foot · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Salle polyvalente et stade de foot
Adresse
Route de la Mothe
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Nuit des etoiles

Salle polyvalente et stade de foot Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

APEX89 vous invite à assister à la nuit des étoiles à Charny vendredi 7 août.
La journée commencera à 15h30 avec une exposition dans la salle polyvalente jusqu’à 18h30 puis suivra l’observation nocturne à partir de 22h30 jusqu’à minuit au stade de foot.   .

Salle polyvalente et stade de foot Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 51 67 82  jard.nathalie@orange.fr

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English : Nuit des etoiles

L’événement Nuit des etoiles Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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