Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vacansport Charny Charny Orée de Puisaye

Vacansport Charny Charny Orée de Puisaye lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Vacansport Charny

Gymnase Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation.   .

Gymnase Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15  vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacansport Charny

L’événement Vacansport Charny Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)