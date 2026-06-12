Yonne Tour Sport Rue du Collège Charny Orée de Puisaye
Yonne Tour Sport Rue du Collège Charny Orée de Puisaye mardi 28 juillet 2026.
Charny Orée de Puisaye
Yonne Tour Sport
Rue du Collège Le parc de la mairie et gymnase de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Yonne Tour Sport fait son grand retour cet été. Organisé par le Département de l’Yonne, l’opération Yonne Tour Sport offre aux jeunes de 3 à 17 ans la possibilité de pratiquer gratuitement des activités sportives originales durant l’été. Passage du Relais de la Flamme Olympique dans l’Yonne. .
Rue du Collège Le parc de la mairie et gymnase de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50 sports@yonne.fr
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English : Yonne Tour Sport
L’événement Yonne Tour Sport Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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