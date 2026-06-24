Exposition Photos, Bijoux & Batiks Le Jardin des Paillots Fontenouilles Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Exposition Photos, Bijoux & Batiks

Le Jardin des Paillots Fontenouilles 4 Lieu dit les Paillots Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Exposition Photos, Bijoux & Batiks.

Venez découvrir un univers où la nature, l’artisanat et la création se rencontrent lors d’une exposition conviviale les 18 et 19 juillet 2026, de 14 h à 19 h, au Jardin des Paillots, à Fontenouilles.

Au programme

Les magnifiques photos de nature d’Edith Gayot-Boudier.

Les bracelets en pierres semi-précieuses de l’artisanat Originis.

Les batiks 100 % coton de Suufu Africa, aux couleurs et motifs inspirés de l’Afrique.

Les créations en bijoux touaregs d’Alhassane Atti, artisan bijoutier.

Que vous soyez amateur de photographie, passionné d’artisanat ou simplement curieux, cette exposition est une belle occasion de rencontrer les créateurs et de partager un moment chaleureux dans un cadre agréable.

Entrée libre. Nous vous attendons nombreux ! .

Le Jardin des Paillots Fontenouilles 4 Lieu dit les Paillots Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lejardindespaillots.com

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English : Exposition Photos, Bijoux & Batiks

L’événement Exposition Photos, Bijoux & Batiks Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !