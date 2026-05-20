Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers

Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 06:30:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs, le vide-greniers de Charny est de retour. Dans une ambiance de fête de village. Rendez-vous le 1 août toute la journée. .

Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ucaccharny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !