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Vide-greniers Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers Charny Orée de Puisaye samedi 1 août 2026.

Adresse : Charny

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers

Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 06:30:00
fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs, le vide-greniers de Charny est de retour. Dans une ambiance de fête de village. Rendez-vous le 1 août toute la journée.   .

Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   ucaccharny@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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