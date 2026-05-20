Vide-greniers Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers Charny Orée de Puisaye samedi 1 août 2026.
Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers
Charny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 06:30:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs, le vide-greniers de Charny est de retour. Dans une ambiance de fête de village. Rendez-vous le 1 août toute la journée. .
Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ucaccharny@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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