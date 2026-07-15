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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Apéro concert Route de la Mothe Charny Charny Orée de Puisaye

samedi 1 août 2026 · Route de la Mothe Charny · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Route de la Mothe Charny
Adresse
Le pâtis
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Charny Orée de Puisaye

Apéro concert

Route de la Mothe Charny Le pâtis Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Apéro concert avec le groupe Wild pop rock. Restauration/buvette sur place.   .

Route de la Mothe Charny Le pâtis Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 63 19 82  comitedesfetescharny89@gmail.com

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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