Apéro concert Route de la Mothe Charny Charny Orée de Puisaye

samedi 1 août 2026 · Route de la Mothe Charny · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Apéro concert

Route de la Mothe Charny Le pâtis Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Apéro concert avec le groupe Wild pop rock. Restauration/buvette sur place. .

Route de la Mothe Charny Le pâtis Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 63 19 82 comitedesfetescharny89@gmail.com

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !