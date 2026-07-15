Apéro concert Route de la Mothe Charny Charny Orée de Puisaye
samedi 1 août 2026 · Route de la Mothe Charny · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Apéro concert
Route de la Mothe Charny Le pâtis Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Apéro concert avec le groupe Wild pop rock. Restauration/buvette sur place. .
Route de la Mothe Charny Le pâtis Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 63 19 82 comitedesfetescharny89@gmail.com
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English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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