Exposition à la Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Exposition à la Chapelle Saint-Aubin Chambeugle

Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Chambeugle Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La chapelle des Templiers de Chambeugle s’ impose comme un lieu incontournable pour les amoureux de l’art.

Peintures, sculptures, photographies… tout au long de l’année, ce lieu chargé d’histoire accueille les œuvres d’artistes locaux et venus d’ailleurs.

Grâce à l’association Les Amis de Chambeugle, la chapelle est devenue un véritable espace d’exposition où chaque visite est une belle découverte.

Jusqu’au 14 juillet, laissez-vous séduire par les peintures de Maurice Vincent, une exposition qui met en lumière tout son talent.

Le vernissage aura lieu le samedi 11 juillet de 18h00 à 20h00.

Du 17 au 19 juillet, place à La Russie nostalgique , une exposition exceptionnelle qui vous fera voyager à travers des œuvres aussi magnifiques qu’émouvantes.

Que vous soyez passionné d’art ou simplement curieux, profitez de ces rendez-vous culturels pour pousser les portes de la chapelle des Templiers et vivre une belle parenthèse artistique. .

Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Chambeugle Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 75 87 61 ccop@ccop.fr

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English : Exposition à la Chapelle Saint-Aubin Chambeugle

L’événement Exposition à la Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !