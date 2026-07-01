Spectacle L’Afrique en musiques Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye
samedi 18 juillet 2026 · Salle des fêtes de Dicy · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Spectacle L’Afrique en musiques
Salle des fêtes de Dicy Route de Montargis Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de l’été culturel proposé par le département de l’Yonne, nous vous invitons au spectacle L’Afrique en musiques par Julien Charnet et Layba Kourouma le vendredi 18 juillet à 15h à la salle des fêtes de Dicy (Route de Montargis).
Ce spectacle, offert par le département, est gratuit, accessible dès la maternelle et suivi d’un pot.
Venez à la découverte des richesses des instruments et des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, en visitant des pays fascinants tels que le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Mali.
À chaque étape, les artistes vous présenteront deux instruments emblématiques, mais également des costumes traditionnels et les moyens de transports du pays, tout en jouant des morceaux uniques qu’ils ont arrangés. Préparez-vous à une aventure colorée et mouvementée, où le public sera invité à participer à cette expérience immersive et ludique !
Un voyage en Afrique sans bouger de Dicy, un rendez-vous à ne pas manquer, petits et grands ! .
Salle des fêtes de Dicy Route de Montargis Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 82 48 bibliotheque@ccop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle L’Afrique en musiques
L’événement Spectacle L’Afrique en musiques Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- Vernissage d’exposition à la Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Charny Orée de Puisaye 17 juillet 2026
- Exposition à la Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Charny Orée de Puisaye 18 juillet 2026
- Exposition Photos, Bijoux & Batiks Le Jardin des Paillots Fontenouilles Charny Orée de Puisaye 18 juillet 2026
- Vacansport Charny Charny Orée de Puisaye 20 juillet 2026
- Yonne Tour Sport Rue du Collège Charny Orée de Puisaye 28 juillet 2026