Spectacle L’Afrique en musiques Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Spectacle L’Afrique en musiques

Salle des fêtes de Dicy Route de Montargis Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de l’été culturel proposé par le département de l’Yonne, nous vous invitons au spectacle L’Afrique en musiques par Julien Charnet et Layba Kourouma le vendredi 18 juillet à 15h à la salle des fêtes de Dicy (Route de Montargis).

Ce spectacle, offert par le département, est gratuit, accessible dès la maternelle et suivi d’un pot.

Venez à la découverte des richesses des instruments et des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, en visitant des pays fascinants tels que le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

À chaque étape, les artistes vous présenteront deux instruments emblématiques, mais également des costumes traditionnels et les moyens de transports du pays, tout en jouant des morceaux uniques qu’ils ont arrangés. Préparez-vous à une aventure colorée et mouvementée, où le public sera invité à participer à cette expérience immersive et ludique !

Un voyage en Afrique sans bouger de Dicy, un rendez-vous à ne pas manquer, petits et grands ! .

Salle des fêtes de Dicy Route de Montargis Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 82 48 bibliotheque@ccop.fr

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English : Spectacle L’Afrique en musiques

L’événement Spectacle L’Afrique en musiques Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !