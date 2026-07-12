Fête du village Annulée Perreux Charny Orée de Puisaye
samedi 29 août 2026 · Perreux · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Fête du village Annulée
Perreux Dans le village de Perreux Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Fête de village de Perreux organisée Perreux Animation, annulée et reportée au 29 août. apéro-concert avec MITZI, soirée dansante avec Mathéos, feux d’artifice, restauration et buvette sur place.
En raison d’un manque de bénévoles et de la canicule, nous sommes malheureusement contraints d’annuler la fête prévue initialement.
Nouvelle date samedi 29 août 2026 .
Perreux Dans le village de Perreux Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 51 06 79 perreux.animation@gmail.com
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English : Fête du village Annulée
L’événement Fête du village Annulée Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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