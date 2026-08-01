Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Concert Vocalescence

Sous la Halle de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert de fin de stage de l’Association Vocalescence.

Après plusieurs jours de travail, de partage et de passion, les choristes de l’Association Vocalescence ont le plaisir de vous inviter à leur concert de fin de stage.

Au programme un voyage musical riche en émotions avec des chansons, des gospels, du jazz et des chants du monde. Un moment convivial et chaleureux à partager en famille ou entre amis.

Venez nombreux encourager les choristes et célébrer avec nous l’aboutissement de cette belle aventure musicale !

Sous la Halle de Charny

Mercredi 21 août

À 17h00

Entrée libre .

Sous la Halle de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@opusradio.fr

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English : Concert Vocalescence

L’événement Concert Vocalescence Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !