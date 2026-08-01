Concert Vocalescence Charny Orée de Puisaye
vendredi 21 août 2026 · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Concert Vocalescence
Sous la Halle de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert de fin de stage de l’Association Vocalescence.
Après plusieurs jours de travail, de partage et de passion, les choristes de l’Association Vocalescence ont le plaisir de vous inviter à leur concert de fin de stage.
Au programme un voyage musical riche en émotions avec des chansons, des gospels, du jazz et des chants du monde. Un moment convivial et chaleureux à partager en famille ou entre amis.
Venez nombreux encourager les choristes et célébrer avec nous l’aboutissement de cette belle aventure musicale !
Sous la Halle de Charny
Mercredi 21 août
À 17h00
Entrée libre .
Sous la Halle de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@opusradio.fr
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English : Concert Vocalescence
L’événement Concert Vocalescence Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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