Charny Orée de Puisaye

Mini marché de Producteurs

Perreux Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Mini marché de Producteurs, venez rencontrer les producteurs de notre territoire lors d’un moment convivial et gourmand ! Découvrez une sélection de produits locaux, frais et de saison fruits et légumes, spécialités artisanales, produits fermiers et bien d’autres saveurs du terroir.

C’est l’occasion idéale de soutenir les producteurs locaux, de privilégier les circuits courts et de faire le plein de bons produits dans une ambiance chaleureuse.

Consommons local, rencontrons ceux qui produisent près de chez nous ! .

Perreux Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 62 64 perreux@ccop.fr

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English : Mini marché de Producteurs

L’événement Mini marché de Producteurs Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !