J’espère que tu vas bien Stand Up d’Isabelle Lefaucheur Salle des fêtes de Chevillon Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

J’espère que tu vas bien Stand Up d’Isabelle Lefaucheur

Salle des fêtes de Chevillon Rue Gaston Chausson Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 23:59:00

Date(s) :

2026-06-05

Stand Up d’Isabelle Lefaucheur J’espère que tu vas bien. Le vendredi 5 juin à 20h30, ouverture des portes à 19h30, à la salle des fêtes de Chevillon, rue Gaston Chausson 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE

Moi, ça dépend des jours…

Parce qu’il faudrait être lumineuse, mais pas trop. Avoir du caractère, mais rester douce.

Ambitieuse, mais pas carriériste.

À 40 ans, j’ai compris que je ne gagnerai jamais cette partie.

Mariée, 2 enfants, architecte depuis 12 ans, j’ai tout pour être heureuse…du moins, c’est ce qu’on m’avait vendu. A l’aube d’un second burn out, ma psy m’a conseillé de me dégager

un petit moment pour moi …

Alors, plutôt que d’écrire mon testament, j’en ai fait un spectacle. Ce n’est pas plus simple, mais au moins, c’est drôle !

Et je me dis que viser l’Olympia reste la meilleure solution pour espérer devenir l’enfant préféré de mes parents.

J’espère que tu vas bien, c’est la promesse de repartir en allant un petit peu mieux. Alors venez ! Au mieux on rigole fort… et au pire, on fait un foot.

Le spectacle a reçu le Soutien du Fonds SACD Humour en 2025. .

Salle des fêtes de Chevillon Rue Gaston Chausson Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : J’espère que tu vas bien Stand Up d’Isabelle Lefaucheur

L’événement J’espère que tu vas bien Stand Up d’Isabelle Lefaucheur Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)