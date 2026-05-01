Charny Orée de Puisaye

Dans nos assiettes, les abeilles?

Salle polyvalente Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Sans les abeilles… que resterait-il dans nos assiettes?

Le CPIE sera à la Fête des Familles, organisée par Enfance et Loisirs pour tous, avec le programme Polliniz’Acteurs.

Autour d’un “goûter des abeilles”, petits et grands seront invités à découvrir ce que deviendraient nos assiettes avec… et sans pollinisateurs.

Fruits, légumes, douceurs que resterait-il vraiment sans l’action des abeilles et des autres insectes pollinisateurs ?

Une manière ludique et concrète de mieux comprendre leur rôle essentiel dans notre alimentation et dans le fonctionnement des écosystèmes. Un moment convivial et interactif, ouvert à toutes et tous, pour apprendre en s’amusant… et porter un nouveau regard sur ces précieux alliés du quotidien. Occasion aussi pour tous les participants au programme d’avancer sur le plan local d’actions en faveur des pollinisateurs sauvages. .

Salle polyvalente Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cpie-yonnenievre.org

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English : Dans nos assiettes, les abeilles?

L’événement Dans nos assiettes, les abeilles? Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !