Dans nos assiettes, les abeilles? Charny Orée de Puisaye
Dans nos assiettes, les abeilles? Charny Orée de Puisaye samedi 30 mai 2026.
Charny Orée de Puisaye
Dans nos assiettes, les abeilles?
Salle polyvalente Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Sans les abeilles… que resterait-il dans nos assiettes?
Le CPIE sera à la Fête des Familles, organisée par Enfance et Loisirs pour tous, avec le programme Polliniz’Acteurs.
Autour d’un “goûter des abeilles”, petits et grands seront invités à découvrir ce que deviendraient nos assiettes avec… et sans pollinisateurs.
Fruits, légumes, douceurs que resterait-il vraiment sans l’action des abeilles et des autres insectes pollinisateurs ?
Une manière ludique et concrète de mieux comprendre leur rôle essentiel dans notre alimentation et dans le fonctionnement des écosystèmes. Un moment convivial et interactif, ouvert à toutes et tous, pour apprendre en s’amusant… et porter un nouveau regard sur ces précieux alliés du quotidien. Occasion aussi pour tous les participants au programme d’avancer sur le plan local d’actions en faveur des pollinisateurs sauvages. .
Salle polyvalente Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cpie-yonnenievre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans nos assiettes, les abeilles?
L’événement Dans nos assiettes, les abeilles? Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- Vide-greniers Prunoy Charny Orée de Puisaye 8 mai 2026
- Vide-greniers Charny Orée de Puisaye 10 mai 2026
- Projection des films Cocorico 2 et Super Mario Galaxy, le film Charny Orée de Puisaye 12 mai 2026
- Princesse et Gargouille Charny Orée de Puisaye 14 mai 2026
- Soirée Karaoké en plein air Place de l’Église Charny Orée de Puisaye 16 mai 2026