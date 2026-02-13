Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye
Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine
Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le château de Montigny en Puisaye et son parc pour une promenade culturelle et bucolique. Nous vous accueillons durant les deux jours de la manifestation, de 10h à 19h, sans interruption. Visites libres ou guidées de l’intérieur du château. Les visites guidées ont lieu toutes les heures le matin à 10h, 11h et 12h. L’après midi, à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Pas de réservation.
Depuis 2015, avec passion, l’actuelle propriétaire s’est attachée à redonner au lieu son lustre d’antan. L’emprunte des familles qui se sont succédées à Montigny jusqu’au XXème siècle est ainsi remis en valeur.
Entre 2021 et 2025, l’importante campagne de travaux menée avec la DRAC consista à refaire entièrement la toiture en ardoise, rénover la charpente et restaurer certains éléments architecturaux cheminées, corniches et encadrements en briques, si typiques de la région. La volonté était de redonner à l’édifice son aspect d’origine purement XVIIème. C’est aujourd’hui chose faite. .
Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chateaumontigny.puisaye@gmail.com
