Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine

Château de Montigny, Charny Orée de Puisaye, Yonne

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

Fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le château de Montigny en Puisaye et son parc pour une promenade culturelle et bucolique. Nous vous accueillons durant les deux jours de la manifestation, de 10h à 19h, sans interruption. Visites libres ou guidées de l’intérieur du château. Les visites guidées ont lieu toutes les heures le matin à 10h, 11h et 12h. L’après midi, à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Pas de réservation.

Depuis 2015, avec passion, l’actuelle propriétaire s’est attachée à redonner au lieu son lustre d’antan. L’emprunte des familles qui se sont succédées à Montigny jusqu’au XXème siècle est ainsi remis en valeur.

Entre 2021 et 2025, l’importante campagne de travaux menée avec la DRAC consista à refaire entièrement la toiture en ardoise, rénover la charpente et restaurer certains éléments architecturaux cheminées, corniches et encadrements en briques, si typiques de la région. La volonté était de redonner à l’édifice son aspect d’origine purement XVIIème. C’est aujourd’hui chose faite. .

Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chateaumontigny.puisaye@gmail.com

