Journées européennes du patrimoine Village de Grandchamp Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Journées européennes du patrimoine

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un Grandicampien particulièrement curieux découvrit un jour, dans les douches désaffectées de l’école, un énorme portefeuille de carton titré d’une écriture ancienne. À l’intérieur dormait un trésor Cent chefs-d’œuvre de l’art français , portefolio édité par la Documentation Française en 1949 pour redonner aux enfants des écoles la fierté de la France.

Notre Grandicampien était patient… Avec une brosse humide et un sèche-cheveux, il entreprit un délicat travail de restauration. Puis, il battit la campagne, son portefolio sous le bras. Il sonnait aux portes Qu’est ce qu’on fait avec ce portefolio ? Il est trop beau, il faut le montrer ! .

Il tapa à la porte d’une dame qui faisait de la peinture à Grandchamp. Elle trouva les images splendides, mais vieillottes. Elle se demanda comment leur redonner un coup de jeunesse et l’idée lui vint de faire appel aux artistes du village .

L’affaire fût conclue on présenterait pour les journées du patrimoine 2026 le portefolio, rajeuni et enrichi par des œuvres d’artistes d’ici et maintenant.

Une autre idée fit son chemin pourquoi admirer seulement les trésors venus d’ailleurs alors que Grandchamp possède lui aussi un patrimoine riche d’histoires et de souvenirs ? L’église, le château, l’école, le silo, la gare, le lavoir, et tous ces lieux familiers qui racontent la vie du village depuis des générations…

C’est ainsi qu’est né le parcours Ballade entre mémoire et création . .

Village de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté grandchamp@ccop.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !