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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Don du sang Salle polyvalente Charny Orée de Puisaye

mercredi 26 août 2026 · Salle polyvalente · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
41 Route de la Mothe
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Charny Orée de Puisaye

Don du sang

Salle polyvalente 41 Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 08:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :
2026-08-26

La prochaine collecte de sang aura lieu à la salle polyvalente de Charny de 8h à 12h30. Donneur avec rdv prioritaires, donneurs sans rdv accueillis en fonction de l’influence.   .

Salle polyvalente 41 Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   bfct.relation.donneurs@efs.sante.fr

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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