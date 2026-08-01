Don du sang Salle polyvalente Charny Orée de Puisaye
mercredi 26 août 2026 · Salle polyvalente · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Don du sang
Salle polyvalente 41 Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 08:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-26
La prochaine collecte de sang aura lieu à la salle polyvalente de Charny de 8h à 12h30. Donneur avec rdv prioritaires, donneurs sans rdv accueillis en fonction de l’influence. .
Salle polyvalente 41 Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bfct.relation.donneurs@efs.sante.fr
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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